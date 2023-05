Premium Het beste van De Telegraaf

’Over al die andere gratieverleningen heeft niemand het’ Frank Masmeijer weer aan de slag... als zanger!

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

Iets minder dan een jaar geleden verraste Frank Masmeijer vriend en vijand toen bleek dat hem onverwacht gratie was verleend door de koning. Nu werkt de oud-presentator aan een comeback in showbizzland. Ⓒ Eigen foto

Een jaar geleden zwaaide de gevangenispoort open voor Frank Masmeijer (61), enkele uren nadat koning Willem-Alexander het verzoek tot gratie, ingediend door zijn vriendin Anita, had ondertekend. Sindsdien bleef het aardig stil rond de voormalige showmaster van de NCRV, die tot een celstraf van liefst negen jaar was veroordeeld wegens zijn aandeel in een grootscheepse smokkel van cocaïne via de haven van Antwerpen.