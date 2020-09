Nicky Hilton in tranen om docu Paris

„Het was ontzettend heftig om te zien, toen we de docu voor het eerst zagen. Paris wilde de film eigenlijk niet eens aan onze moeder laten zien, dus hebben zij en ik dat in eerste instantie samen gedaan. Uiteindelijk krijgt de hele wereld Paris’ documentaire te zien en daardoor dus ook mama”, aldus Nicky.

Ze vervolgt: „We hebben gelachen, we hebben gehuild, alles. Ik ben zo ontzettend trots op haar, dat ze zo’n heftig trauma heeft doorstaan en het opnieuw heeft beleefd terwijl de hele wereld meekijkt. Ik vind dat echt heel moedig.”

Misbruik

Paris laat in haar documentaire weten dat ze gedurende haar tijd op de kostschool Provo Canyon School zowel mentaal als fysiek misbruikt is. Dat heeft ertoe geleid dat de Hilton-telg nog elke nacht kampt met terugkerende nachtmerries en aan slapeloosheid leidt. Ook heeft ze, vanwege het fysieke geweld op de betreffende school, zichzelf aangeleerd dat geweld ’normaal’ is. „Ik heb meerdere relaties gehad waarin ik geslagen, geschopt of gekleineerd werd. Ik dacht dat dat bij een relatie hoorde, omdat ik niet beter wist en zo ontzettend graag liefde wilde ontvangen”, aldus Paris in haar documentaire.

Hilton voelt zich naar eigen zeggen nu ’bevrijd en krachtig’. Volgens zus Nicky staat de hele familie achter haar. „Het is zo dapper wat Paris heeft gedaan en nadat de docu is uitgekomen hebben we als familie zoveel berichtjes gekregen van mensen die hetzelfde hebben moeten doorstaan. Paris staat er niet meer alleen voor, maar belangrijker nog is dat ze een beweging op gang heeft gezet waardoor anderen ook gaan praten.”