K3 geeft Klaasje schop na!

Praat Mee

Is het een goed idee dat S10 met een Nederlandstalig lied naar het Songfestival gaat?

Zangeres S10 gaat Nederland vertegenwoordigen bij het Eurovisie Songfestival in 2022. Dat meldt De Telegraaf. Het ingezonden nummer is nog niet bekend, maar het is al wel duidelijk dat het Nederlandstalig zal zijn. Vind jij het goed dat er weer een Nederlandstalig lied te horen is bij het Songfestiv...