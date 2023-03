Muziekproducent Mark Ronson is vader geworden

De 47-jarige producent droeg het kind in een draagzak. De twee hebben de geboorte van hun kind nog niet officieel aangekondigd.

In oktober werd bekend dat de 36-jarige actrice in verwachting is. Ze verscheen toen zwanger op een feestje van het tijdschrift W Magazine in New York.

Ronson, die hits van artiesten als Amy Winehouse en Bruno Mars produceerde, bevestigde in september 2021 dat hij kort daarvoor was getrouwd met Gummer. Voor beiden is het hun eerste kind.