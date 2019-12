BN’ers door het dolle heen na zege Nederland WK handbal

De Nederlandse handbalster Lois Abbingh in actie tijdens de finale wedstrijd tegen Spanje op het WK handbal in Japan. Ⓒ ANP

De Nederlandse handbaldames hebben geschiedenis geschreven. Op het WK in Japan werd zondag op sensationele wijze goud veroverd. Het verschil was slechts één doelpunt: 30-29. Verschillende BN’ers reageren uitzinnig over de winst op Twitter.