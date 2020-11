Prins Harry en Meghan verloren tweede kindje

De hertogin beschrijft het hartverscheurende moment waarop ze zich realiseerde dat ’er iets niet klopte’. „Het was een ochtend in juli die net zo normaal begon als elke andere dag: ontbijt klaarmaken, de honden voeren”, begint ze haar verhaal. „Nadat ik Archie’s luier had verschoond, voelde ik een scherpe kramp. Ik viel op de grond met hem in mijn armen en neuriede een slaapliedje om ons allebei kalm te houden. Het vrolijke deuntje stond in schril contrast met mijn gevoel dat er iets niet klopte. Ik wist, terwijl ik mijn eerstgeboren kind vasthield, dat ik mijn tweede aan het verliezen was.”

Nadat ze, samen met prins Harry naar het ziekenhuis was gebracht, bleek ze inderdaad een miskraam te hebben gehad. „Uren later lag ik in een ziekenhuisbed met de hand van mijn man vast. Ik voelde de klamheid van zijn handpalm en kuste zijn knokkels, nat van onze tranen.”

Ze blikt tevens terug op de Afrika-reis vorig jaar. „Ik was uitgeput. Ik gaf ons zoontje borstvoeding en ik probeerde dapper te blijven. ’Gaat alles goed?’ vroeg een journalist. Ik antwoordde hem eerlijk, niet wetende dat wat ik zei zou resoneren met zoveel nieuwe moeders en ouderen, en iedereen die op zijn eigen manier in stilte had geleden. (....) Het was de vraag zelf die me het meest heeft geholpen. ’Bedankt voor het vragen’, zei ik. ’Niet veel mensen hebben gevraagd of het goed met me gaat’.”