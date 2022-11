Liefdevolle jongensvriendschap verpletterd in ’Close’

De Belgische regisseur Lukas Dhont, die in 2018 glansrijk debuteerde met het transgender-drama Girl, liet zich dit keer inspireren door persoonlijke ervaringen. Daarnaast borduurde hij voort op het boek Deep Secrets van psychologe Niobe Way, die honderd jongens volgde van hun 13e tot hun 18e en hen ondervroeg hen over hun veranderende vriendschapsband met andere jongens.

Terwijl Léo zijn vriend soms zelfs letterlijk van zich afduwt en zich met ijshockey een ‘mannelijker’ profiel tracht aan te meten, voelt Rémi (Gustav De Waele) zich alleen op de wereld. Hij weigert zich iets gelegen te laten aan de mening van anderen, is daar misschien niet eens toe in staat. Hij legt zich dan ook niet zomaar neer bij hoe de vriendschap zich ontwikkelt en blijft toenadering zoeken. Wat leidt tot een harde confrontatie en een tragische wanhoopsdaad.

Net als Victor Polster uit Girl, zijn de twee jonge hoofdrolspelers van Close een ontdekking. Hun samenspel is ijzersterk en volkomen naturel en wordt ondersteund door de volwassen acteurs die hen omringen. Met name Émilie Dequenne (Rosetta) maakt indruk als de moeder van Rémi in dit aangrijpende drama, waarin liefdevolle onschuld wordt verpletterd door vooroordelen en hokjesdenken.

✭✭✭✭ (4 uit 5)