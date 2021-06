Tino Martin: ’5 mei is een zwarte bladzijde uit mijn leven’

„Laat ik het zo zeggen, dat op 5 mei kun je wel een zwarte dag of zwarte bladzijde uit mijn leven noemen”, blikt de zanger terug in Shownieuws. „Maar het is een zwarte bladzijde uit een boek van 1000 pagina’s. Met vele, vele hoofdstukken over allerlei hoogtepunten en leuke dingen die we hebben meegemaakt”, vervolgt hij. „Ik kijk erop terug en vind het echt zwaar klote”, vervolgt Tino. „Ik was er toen gewoon nog niet klaar voor. Ik had kort daarvoor corona gehad en niet de lichtste vorm.”

De zanger wil zich er dan ook niet voor blijven verontschuldigen. „Wél wil ik nu laten zien van: hey jongens, ik ben er weer.”

Kort na het bewuste optreden bood Tino Martin wel zijn excuses aan. Ook toen stelde hij dat hij niet bij stem was door een eerdere coronabesmetting. „De afgelopen weken was ik geveld door het coronavirus waarvan ik flink ziek ben geweest, maar dacht redelijk hersteld te zijn. De gevolgen en nasleep daarvan (o.a. met oorsuizen) heb ik toch zwaar onderschat”, liet Tino weten op Instagram.

De gevolgen van die coronabesmetting kwamen volgens hem ’pijnlijk’ naar voren tijdens zijn optreden op de vliegbasis Gilze-Rijen, waar hij de spits mocht afbijten als Ambassadeur van de Vrijheid. Het optreden verliep ’verre van vlekkeloos’, zo erkende hij. „De oorsuizingen in combinatie met mijn sterk verminderde (zang)conditie door het coronavirus bleken een negatieve impact te hebben op het optreden en dat betreur ik zeer.”