Gezondheid Bas van Toor (87) verslechtert: ’Er zijn dagen bij dat hij even opkrabbelt’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

De grappen worden niet meer zo uitbundig verteld als voorheen, maar ondanks zijn aangetaste gezondheid probeert eeuwige clown Bas van Toor ’altijd te blijven lachen’. Ⓒ ANP/HH

De gezondheid van Bas van Toor gaat langzaam achteruit. De spaarzame lichtpuntjes, wanneer hij bijvoorbeeld even opkrabbelt en een grap uit zijn mouw schudt, pakt het gezin van de beroemde clown dan ook met beide handen handen aan. „Zolang hij nog in ons midden is, willen wij er als familie voor hem zijn.”