Update: Eerste Potter-film passeert miljard dollar-grens

De film is door producent Warner Bros opnieuw in de bioscopen uitgebracht, omdat Hollywood op dit moment nauwelijks met nieuwe films komt. Vooral in China, waar de film nog nooit eerder in de bios draaide, kochten veel mensen de afgelopen weken een kaartje voor de eerste Potter. Hierdoor bracht de film daar al bijna 14 miljoen op.

The Sorcerer’s Stone is pas de tweede Potter-film die de miljardgrens passeert. Het enige deel in de succesreeks die dit tot nu toe presteerde was The Deathly Hallows Part II, de film waarmee de reeks in 2011 afsloot. Met een opbrengst van ruim 1,34 miljard dollar staat de titel op de dertiende plek van commercieel meest succesvolle bioscoopproducties ooit.