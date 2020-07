Vraagtekens kijkers: koos Gaby Blaaser de juiste man?

Gaby Blaaser stuurde de afgelopen weken zeventien mannen terug naar Nederland. Ⓒ Jean-Pierre Fourie

Met ruim 400 duizend followers op Instagram heeft Gaby Blaaser (33) over aandacht weinig te klagen. Toch lukte het haar maar niet om de prins op het witte paard te vinden. Tot ze er in De bachelorette ineens wel achttien voor het uitkiezen had. Van hen bleef na elf afleveringen de Limburgse Joey (25) over. Overleefde hun liefde?