Bobby Brown wil dealers overleden zoon straffen

„Mijn familie rouwt om het overlijden van mijn zoon. De drugsepidemie is volledig losgeslagen en de personen die deze drugs verkopen, verhandelen of produceren moeten verantwoording afleggen. Want door hen gebeuren er dit soort dingen”, aldus Bobby, die zelf ook een verleden kent waarin hij veel drugs gebruikte, samen met zijn toenmalige vrouw Whitney Houston. Ook zij overleed aan de gevolgen van drugs, evenals hun dochter Bobbi Kristina.

Kim Ward, de moeder van Bobby Jr., liet ook van zich horen. „Mijn zoon is voor altijd weg en iedereen die daaraan heeft bijgedragen zal daarvoor terecht moeten staan. De politie van Los Angeles wil vooralsnog geen verdere details geven over de zaak.

Bobby Brown Jr. overleed door een mix van alcohol, cocaïne en fentanyl. Hij werd vorig jaar november door zijn vriendin dood gevonden in een appartement in Los Angeles. Brown zou de nacht voor zijn overlijden gefeest hebben met vrienden. Familieleden verklaarden dat hij vlak voor zijn dood last had van griepverschijnselen.