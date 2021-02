Woody Allen: ’Docu Allen v. Farrow vol leugens’

De in ongenade gevallen regisseur en zijn vrouw zijn van mening dat de filmmakers geen enkele interesse in de waarheid hadden. „Zij werkten in plaats daarvan jarenlang stiekem samen met de Farrows om deze aanval vol met onwaarheden samen te stellen. Woody en Soon-Yi werden minder dan twee maanden geleden benaderd en kregen slechts een aantal dagen om te reageren. Natuurlijk weigerden ze”, luidt de verklaring.

Allen v. Farrow gaat in op verschillende schandalen rond Allen en zijn ex-vrouw Mia Farrow. In de eerste aflevering van de vierdelige docuserie, die zondagavond in première ging, vertelt Dylan Farrow, de dochter van actrice Mia Farrow, uitgebreid over de beschuldigingen van incest die ze heeft geuit tegen Allen. De regisseur zou haar op 7-jarige leeftijd hebben misbruikt, iets wat Allen altijd heeft ontkend.

„Zoals al decennia bekend is, zijn deze beschuldigingen categorisch onjuist. Meerdere instanties hebben ze destijds onderzocht en geconstateerd dat, wat Dylan Farrow ook mocht geloven, er nooit misbruik heeft plaatsgevonden. Het is dan ook niet verrassend dat dit wordt uitgezonden door HBO, zij hebben productiedeal en zakelijke relatie met Ronan Farrow. Hoewel deze slordige docu de aandacht kan trekken, verandert het niets aan de feiten.”

De serie is gemaakt aan de hand van onder meer rechtbankdocumenten, politiebewijs en nooit eerder vertoond audiomateriaal. Ook komen er exclusieve interviews aan bod met Dylan Farrow, haar broer Ronan Ferrow, Mia Farrow en andere betrokkenen. De regie is in handen van Kirby Dick en Amy Ziering.