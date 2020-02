Natalie Portman onder vuur door ’vrouwencape’ bij Oscars

De Academy lag wederom onder vuur door de afwezigheid van vrouwelijke genomineerden.

Maar op sociale media merkten veel fans op dat Portman in de praktijk maar weinig moeite doet om vrouwen in de regiestoel te krijgen. Zij heeft in haar lange carrière slechts twee maal zelf met een vrouwelijke filmer gewerkt. Haar productiemaatschappij heeft sinds 2007, toen het bedrijf werd opgericht, nog nooit een film met een andere vrouw dan Natalie zelf gemaakt.

Portman heeft nog niet gereageerd op de kritiek. De namen in haar cape waren Greta Gerwig (Little Women), Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood) en Lorene Scafaria (Hustlers). Deze films hadden volgens kenners niet misstaan in het lijstje met genomineerde regisseurs.