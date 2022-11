Aaron Carter (34) overleden

Een woordvoerder laat aan Sky News weten: „Met veel verdriet bevestigen wij het overlijden van Aaron Carter. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. We vragen u om de familie tijd te geven, zij zullen meer informatie geven wanneer dat er is.”

TMZ schrijft op basis van bronnen dat het levenloze lichaam werd aangetroffen in een badkuip. Ook wordt er een foto gedeeld waarop te zien is dat er politie aanwezig was bij zijn huis.

Aaron werd populair in de jaren negentig, toen hij nog heel jong was. In 1997 kwam zijn debuutplaat uit. Op de plaat staat zijn eerste single Crush On You. In de jaren daarna bracht hij nog drie albums uit. Ook was hij te zien als acteur in televisieseries en films.

In zijn latere leven werd Aaron rapper en kwam hij geregeld in het nieuws door allerlei incidenten. Zo liet hij zich opnemen in een afkickkliniek en had hij last van psychische problemen. In november 2020 werd hij vader van een zoon, Prince.

Aaron was de jongere broer van Nick Carter van de Backstreet Boys.