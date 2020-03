Verbogt verveelt nooit

De romans van Thomas Verbogt zijn, telkens weer, overpeinzingen over het grote mysterie van het leven. Niet in wetenschappelijke zin, maar op gevoelsniveau. Hij boort de dieper liggende emoties bij zijn personages aan en weet ’dat wat voorbijgaat’ poëtisch en meanderend te verwoorden. Ook nu weer, in Als je de stilte ziet, de nieuwste Verbogt. We herkennen weer de zestiger die terugkijkt op zijn leven. De man is redelijk succesvol als toneelschrijver, leidt een onopvallend bestaan, is hypersensitief en, zo zegt hij over zichzelf, ‘pathetiek hoort bij mij.’