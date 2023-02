Boycot gaat wel heel ver: ’Collega’s mogen liedjes Marco Borsato niet meer zingen’

Marco Borsato in betere tijden. Ⓒ ANP/HH

Hoe aan de kant kun je zijn gezet!? Al bijna anderhalf jaar, sinds hij in opspraak kwam, horen we niets meer van of over Marco Borsato. Leontine is voorgoed bij hem weg, optreden doet hij niet meer en op de radio worden zelfs zijn liedjes niet meer gedraaid. Zoals Tineke de Nooij onlangs opmerkte over dat laatste: „Beláchelijk!” En het gaat nog verder.