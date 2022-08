Baas Lowlands tevreden: ’Ik had echt het idee dat iedereen vierde dat het weer mocht’

Dat de mensen dankbaar waren dat er weer gefeest kon worden op het evenemententerrein in Flevoland, heeft Van Eerdenburg ook persoonlijk ervaren. „Als ik over het terrein liep, was er een onophoudelijke stroom van mensen die met me op de foto wilden of een boksje kwamen geven”, vertelt de festivaldirecteur, die dankzij mediaoptredens in de coronacrisis een bekend gezicht zegt te hebben gekregen. „Even rustig naar een show kijken was er dus vaak niet bij, maar ik ervaar zoiets als een enorm compliment.”

Een hoogtepunt van het hele festival noemen is lastig, „maar dan zeg ik de all-over sfeer, want daarin komt alles samen. Dat mensen genieten en dat ze het naar hun zin hebben. En dat de programmering zo is dat mensen ontvankelijk zijn voor dat wat we bieden en dat waarderen. En natuurlijk de show van Stromae, dat was van een heel andere orde”, zegt hij over de afsluiter van het festival.

Stromae

Het optreden van Stromae werd weliswaar gewaardeerd, maar de voorbereiding, of beter het uitlopen daarvan, veroorzaakte zondagochtend nogal wat tumult. Door de vertraging zag de organisatie van het festival geen andere oplossing dan het 160-koppig Noord Nederlands Orkest (NNO) op het laatste moment af te blazen omdat er geen tijd meer was om op te bouwen.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Ⓒ ANP/HH

„Verschrikkelijk dat we dat hebben moeten afzeggen”, zegt de festivalbaas, die de situatie als het dieptepunt van het festival ziet. Inmiddels is afgesproken dat het orkest er volgend jaar weer bij is. „We gaan in november bespreken wat we gaan doen: of ze voor de herkansing gaan, of toch iets nieuws gaan doen.” Hij snapt de teleurstelling bij het orkest maar al te goed. „Het stond voor hun ook al drie jaar op de agenda, het zou een ontlading zijn geweest voor de orkestleden, ze keken ernaar uit. Ik kan alleen maar waardering uitspreken voor hoe begripvol ze ermee om zijn gegaan.”

Lowlands 2023

Het NNO is voorlopig nog de enige naam op het affiche voor de editie van volgend jaar, die op 18, 19 en 20 augustus zal plaatsvinden. Andere namen komen later, net als de nieuwe prijs voor een kaartje, die naar verwachting weer een stuk hoger zal liggen dan dit jaar. „Wat ik daarover nog kan zeggen is dat het niet in mijn belang is om de ticketprijs zo hoog mogelijk te hebben. Ik wil graag jonge mensen op het festival, en we weten allemaal dat studenten en starters zwaar onder druk staan door dure huizen, hoge gasprijzen, studieschulden, noem maar op. We gaan ons uiterste best doen de prijzen zo laag mogelijk te houden”, zegt hij. „De grootste zorg over een Lowlandskaartje zou moeten zijn óf je er een kunt bemachtigen, niet of je het wel kunt betalen”, besluit Van Eerdenburg.