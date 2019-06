Yolanthe bedankt fans voor steun: ’Ik voel me gezegend’

Ze richt zich in haar bericht tot haar fans. „Ik voel me gezegend dat ik jullie heb als mijn volgers. Bedankt voor alle lieve berichten. Ik hou van jullie”, schrijft Yolanthe. Ook plaatst ze de tekst ’Train yourself to find the blessing in everything.’

Ⓒ Instagram Stories

De presentatrice laat verder in het bericht weten erg uit te kijken naar woensdag, als haar kledingmerk Bananas&Bananas te verkrijgen is bij de Hema.

Zondag keerde Yo na drie maanden afwezigheid terug om op Vaderdag aandacht te vragen voor haar stichting Free A Girl. Maandag plaatste ze een kiekje van haar zoontje Xess Xava.

