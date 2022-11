Premium Het beste van De Telegraaf

De liefde voor Delfts Blauw stroomt familie Fentener van Vlissingen door het bloed

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

John Fentener van Vlissingen en Jolanda van den Berg: „Ons streven is om jaarlijks 200.000 bezoekers te verwelkomen.” Ⓒ Foto Fred Libochant

Waardering voor Delfts Blauw is topondernemer John Fentener van Vlissingen met de paplepel ingegoten. Zijn grootvader verzamelde al dit traditionele aardewerk. Geen wonder dat hij bijna twintig jaar geleden met liefde 75% van de aandelen in Royal Delft nam, toen de fabriek op het randje van een faillissement balanceerde.