Ⓒ ANP

Het is alweer tien jaar geleden dat het Nederlands elftal de WK-finale tegen Spanje speelde... en verloor. Aan de spelersvrouwen lag het zeker niet. Zag ze juichen, SYLVIE, YOLANTHE, maar ook GERTRUDE KUYT. Dat die laatste nu gaat scheiden van haar DIRK komt als een volslagen verrassing. Hoe is het Dirks collega’s eigenlijk vergaan in de liefde?