André Hazes: ’Ik vind ons gezin een beetje sneu’

Hazes kampte jarenlang met een burn-out en een drank- en drugsverslaving. Monique Westenberg, zijn ex, probeerde jarenlang aan de bel te trekken. „Maar ik zag zelf het probleem niet en dacht dat er niks aan de hand was. Nu kan ik wel zeggen dat dat niet zo was”, aldus de zanger. Hij geeft toe dat Westenberg het meest heeft geleden onder de drank- en drugsproblemen die hij had. „Dat durf ik wel te zeggen, ja.”

Ook Djarno Hofland, de neef van Hazes, heeft het zwaar te verduren gehad. „Die heb ik het wel heel moeilijk gemaakt. En wat heel pijnlijk is geweest: ik heb mensen laten denken dat ze gek zijn”, zegt hij.

Moeder en zus

Verder spreekt Hazes in het interview over de slechte relatie die hij momenteel heeft met zijn zus en moeder. De artiest heeft met beiden geen contact. Hij noemt de verhoudingen binnen de familie Hazes „pijnlijk en verdrietig.”

Als voorbeeld noemt hij de rechtszaak die binnenkort tussen zijn moeder en zus plaatsvindt. „Het is echt heel pijnlijk, als ik dan ook zo’n rechtszaak voorbij zie komen”, aldus de zanger. Hij zegt wel buiten de zaak tussen zijn moeder en zus te staan. „Het went nooit dat het heel pijnlijk is dat het zo gaat in onze familie. Wij kunnen maar allemaal niet normaal doen, of zo. Het is heel pijnlijk en verdrietig.”

Desondanks hoopt Hazes dat de banden ooit weer worden hersteld. „We zullen allemaal onze redenen hebben, maar we vinden het allemaal denk ik vervelend dat het zo gaat. Ik hoop dat het op een dag, dat het goed is. Toen mijn vader is overleden, hebben we dat beloofd. Ik hoop dat we dat wel waar kunnen maken.”