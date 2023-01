André Hazes schuift na bewogen jaar aan bij Jinek

Hazes is aanwezig om zijn muzikale comeback bij Holland Zingt Hazes te bespreken, dat dit jaar op 10 maart plaatsvindt in de Ziggo Dome. Het is nog maar de vraag of er ook andere kwesties aan bod komen, zoals de aanstaande rechtszaak die zus Roxeanne tegen haar moeder heeft aangespannen over de erfenis van vader André Hazes sr.

De zanger heeft een bewogen jaar achter de rug. Eerder deelde hij dat hij onder meer kampte met een burn-out en verslavingen.

De talkshow van Eva Jinek is om 22:00 uur te zien op RTL 4.