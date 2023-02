Boris Becker hoopt met film te laten zien hoe zijn leven echt is

Ⓒ ANP/HH

Tijdens het filmfestival van Berlijn is het eerste deel van de documentaire Boom Boom! The World vs. Boris Becker in première gegaan. Tijdens een persconferentie gingen de oud-tennisser en regisseur Alex Gibney dieper in op de tweedelige documentaire.