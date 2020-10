Koning Albert verheugd door ontmoeting Delphine en Filip

Filip en de kersverse prinses Delphine hebben elkaar vorige week vrijdag voor het eerst gezien, zo maakten ze donderdag bekend. Ze spraken over een ’warm’ gesprek dat voor herhaling vatbaar is. Albert zegt enthousiast te zijn over hun afspraak. „Mijn echtgenote en ikzelf zijn verheugd over het initiatief van de koning, het begin van betere tijden voor ons allen en in het bijzonder voor Delphine.”

Delphine mag zich, na jaren van tegenwerking van haar vader, sinds begin deze maand prinses noemen. Eerder erkende de koning haar wel al na een jarenlange strijd als zijn biologische dochter.