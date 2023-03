Premium Het beste van De Telegraaf

Imanuelle Grives opnieuw naar de gevangenis voor tv-programma: ’Dit gebeurt nooit meer’

Door Eva de Poorter Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Ze had het nooit gedacht dat ze ooit weer de binnenkant van de gevangenis zou zien. Maar voor Recht naar de gevangenis zag Imanuelle Grives (37) het zitten om zich even te laten opsluiten. In 2019 zat ze al twee maanden in de cel. „En ik ben blij dat dat gebeurd is.”