’Ik ben wel een thrillseaker’ Johan Goossens maakt de balans op in ’Kleine pijntjes’

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

Johan Goossens Ⓒ Foto Anne van Zantwijk

Johan Goossens kijkt het beest graag in de bek. Als hij leest dat het als homoseksuele man lastig zou zijn om op een Amsterdamse ROC les te geven, dan doet hij dat juist. En in zijn vorige show Vlam stond hij piemelnaakt, zonder gêne over zijn eigen, wilde seksleven te praten. Nu maakt hij in zijn nieuwe voorstelling Kleine pijntjes de balans op.