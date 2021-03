Ghislaine Maxwell wordt nu ook verdacht van mensenhandel

Maxwell zit vast op verdenking van het regelen van meisjes voor massages en seks met Epstein en mensen uit zijn entourage. Bij drie meisjes zou dat zijn gebeurd tussen 1994 en 1997.

In de nieuwe aanklacht komt er een vierde slachtoffer bij, dat tussen 2001 en 2004 door Epstein misbruikt zou zijn. Het misbruik begon toen het meisje 14 jaar oud was. Maxwell zou het minderjarige meisje op verschillende manieren voorbereid om seksuele handelingen met Epstein uit te voeren, onder meer door haar lingerie en honderden dollars in contanten te geven.

Het begin van de rechtszaak staat gepland op 12 juli. Het is nog onduidelijk of de datum moet worden verschoven door de uitbreiding van de aanklachten.

De Britse socialite was onlangs nog in het nieuws omdat ze, aldus haar advocate, in de gevangenis het ’slachtoffer was van fysiek geweld door bewakers’. Ze zou zijn mishandeld toen haar cel werd doorzocht.