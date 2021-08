B&B Vol liefde-koppels uit elkaar

Monique laat aan RTL Boulevard weten dat ondanks dat ze een keer terug is geweest naar Italië om Vincent te zien, het is uitgelopen op niets.

Caroline meldt zelf het grote nieuws op Instagram. „Helaas is het niet van lange duur geweest en zijn onze wegen toch weer uit elkaar gegaan.” Ook bedankt ze de andere heren die voor haar hebben meegedaan aan het programma. „Het was heftig, maar het was een avontuur dat ik niet had willen missen”, aldus Caroline die een B&B in het Oostenrijkse Badkleinkirchheim bestiert.