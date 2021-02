Afdwalen naar een andere plaats, andere tijd

Verdwijnende Engelse tradities

De vijfdelige serie over de Cazalets geeft een fijn inkijkje in de wereld van een familie uit de Engelse upperclass, kort voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. De typische countryside, met zijn stijlvolle landhuizen, vormt het decor in de boeken van Elizabeth Jane Howard.

Vanaf deel een, Lichte jaren tot en met het vijfde deel Veranderingen volgen we de Cazalets: de rijke houthandelaar William en zijn vrouw Kitty, hun drie zoons en diverse schoondochters, hun stiekem lesbische dochter Rachel en een rits kleinkinderen. Zoons Hugh en Edward zijn gehavend uit de Eerste Wereldoorlog teruggekeerd, de jongere Rupert moet naar het front in de Tweede. Ondertussen worden de vooroorlogse tradities in het familiehuis Home Place in rap tempo afgebroken. Je verkleden voor het uitgebreide diner, zoals we dat ook kennen uit Downton Abbey, is er niet meer bij. Ja, vergeleken met corona en de Brexit was het toen ook niet makkelijk!

Elizabeth Jane Howard haalde inspiratie uit haar eigen leven: zij werd in 1923 geboren in een Engels upper-middle-class gezin, trouwde op negentienjarige leeftijd met een veel oudere man, die ze na de oorlog achterliet met hun pasgeboren dochter. Een grote schande, in die tijd. In 1965, na nog een mislukt huwelijk en enkele affaires, trouwde ze met schrijver Kingsley Amis; dit huwelijk duurde tot 1983. Howard overleed in 2014.

Speurneus in Venetië

Al 28 thrillers heeft Donna Leon op haar naam staan. En allemaal spelen ze zich af in het sprookjesachtige Venetië met zijn grachten, bruggen en wirwar aan duistere steegjes. Hoofdpersoon is de aimabele politiecommissaris Guido Brunetti, die altijd het hoofd koel houdt en in alle rust de wonderlijkste moorden in de Dogenstad oplost.

Als geen ander weet de van origine Amerikaanse schrijfster, die jarenlang in de Italiaanse stad woonde en werkte, maar tegenwoordig vrij teruggetrokken in een Zwitsers alpendorp leeft, de sfeer van Venetië en het Italiaanse (familie)leven te beschrijven. Inclusief alle heerlijke maaltijden die Brunetti nuttigt.

Een fijne reeks spannende boeken, met een uiterst beschaafde en sociaal-geëngageerde politieman in de hoofdrol, die je in gedachten meeneemt in de Vaporetto over het Canal Grande, langs het Dogenpaleis en naar de opera. Onze favoriete delen: haar debuut Dood van een maestro, Ik aanbid je en haar voorlopig laatste verhaal De troonopvolger.

Zintuigen op scherp

Het was een van de lievelingsboeken van Kurt Cobain. Vandaar ook dat rockband Nirvana het nummer Scentless Apprentice uitbracht, gebaseerd op Het Parfum, de geschiedenis van een moordenaar van Patrick Süskind.

De Duitse auteur neemt je mee naar Parijs, eind achttiende eeuw, waar op 17 juli 1738 op de vismarkt Jean-Baptise Grenouille het levenslicht ziet. Zijn ongehuwde moeder probeert hem achter te laten tussen het visafval en al op de eerste pagina weet de schrijver de lezer haast tot kokhalzen te krijgen, wanneer hij beschrijft hoe het in die tijd op straat rook naar urine, mest, geronnen bloed, rotte tanden en zweet.

Grenouille, die zelf geen lichaamsgeur heeft, leert bij verschillende parfumeurs hoe hij geuren kan onttrekken aan bloemen en planten. Hij blijkt er talent voor te hebben en beschikt over een zeer scherpe neus. Het drijft hem al snel tot een weerzinwekkend experiment.

Patrick Süskind zet in zijn boek, dat razendsnel uitgroeide tot een klassieker, alle zintuigen op scherp en hij vervlecht met oog voor detail op briljante wijze de grootst mogelijke schoonheid met de meest gruwelijke horror.

Meeslepende familiesaga

Het is 1969 als de vier kinderen uit het Joodse gezin Gold, wonend in New York, op een verloren middag met hun gespaarde zakgeld een waarzegster bezoeken. Een voor een ontmoeten ze de Roemeense helderziende, die de kinderen met een onnoembare zware last opzadelt: hun sterfdatum.

De onsterfelijken neemt je mee naar onder meer het San Francisco en Las Vegas van de jaren ’80, naar de levens van oudste zoon Daniel, de gecompliceerde en intelligente zus Vayra, de vrijgevochten, dromerige Klara en jongste zoon, tevens oogappel Simon. Afzonderlijk van elkaar proberen zij om te gaan met het voorspelde naderende einde.

De Amerikaanse schrijfster Chloe Benjamin laat de lezer van de personages houden en schetst de kracht van het bijgeloof. Hoewel we nu snakken naar duidelijkheid, maakt in de toekomst kijken niet altijd gelukkig, zo bewijst deze meeslepende familiesaga.

Reis naar Midden-Aarde

J.R.R. Tolkien, bij leven een devoot katholiek, was een schepper naast God. Naast zijn universitaire carrière als Engelse taal- en letterkundige, liet hij zijn fantasie de vrije loop en bedacht Midden-Aarde. Zijn avontuurlijke kinderboek De hobbit (1937) speelde zich er af, maar ook zijn latere magnum opus In de ban van de ring.

In deze spannende en soms ook duistere trilogie krijgt de hobbit Frodo de zware taak om een magische ring te vernietigen. Het kleinood behoort eigenlijk toe aan de kwaadaardige Sauron, die er de wereld mee wil overheersen. Frodo’s lange reis naar de Doemberg - om daar de ring in het vuur te werpen waarin-ie is gesmeed - zit vol dodelijke gevaren. Gelukkig staat de dappere halfling er niet alleen voor.

Tolkien zelf noemde deze en andere boeken die hij schreef over Midden-Aarde zijn ’Legendarium’. Heerlijk om je daar als lezer in te verliezen. Dat vond Peter Jackson, die de boeken verfilmde, trouwens ook.