Leonie ter Braak: tafelgast bij nieuwe show VI-mannen zou me goed passen

Leonie kan het nieuws nog niet bevestigen, vertelt ze aan het ANP. „Maar het zou me wel heel goed passen. Veronica Inside is ook wel een programma dat aanstaat in huize Ter Braak. Natuurlijk worden de heren vaak op de vingers getikt, maar ik moet er toch vaak heel hard om lachen. Ik ben wel echt one of the guys.”

Binnenkort is de presentatrice te zien met het programma Cupido Ofzo. In deze nieuwe tv-show helpt ze mensen met een beperking aan een date.