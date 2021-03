Ballet en BMX op Eurovisie Songfestival

Om te beginnen moeten alle veertig deelnemende landen binnen een week hun keuze hebben gemaakt voor hun inzending. Tot nu toe zijn er 25 liedjes bekendgemaakt. Daarvan horen Frankrijk en Rusland momenteel tot de favorieten. Landen als Malta, IJsland en Zweden maken hun inzending in de komende dagen bekend.

Verder is dinsdag bekendgemaakt dat de Syrische balletdanser Ahmad Joudeh en BMX-er Dez Maarsen zullen optreden als interval-act van de tweede halve finale op donderdagavond 20 mei. Volgens ingewijden gaat dat dansoptreden ’heel mooi’ worden.

Eigen verhaal

„Tijdens onze shows laten wij het beste van Nederland zien en kent ieder optreden een eigen verhaal”, zegt regisseur Gerben Bakker. „In deze spectaculaire dans-act vertellen wij het verhaal van ons natuurlijke verlangen naar verbinding. In ons leven is het belangrijk om elkaar te vinden en aandacht voor elkaar te hebben. En ook al bevinden wij ons soms op afstand en is de wereld op drift, toch weten wij elkaar weer te vinden.”

Waar Dez Maarsen op Hollandse bodem werd geboren en hier zijn talent heeft ontwikkeld, groeide Ahmad Joudeh op in Syrië en heeft in Nederland zijn thuisland gevonden. Het optreden heeft dan ook de passende titel: Close Encounters of a Special Kind.”

Eenheid

„Samen met Dez en de andere dansers vertellen we het verhaal van Nederland: de kracht van eenheid,” aldus Joudeh. Voor het optreden combineert hij klassiek ballet, contemporary dans en de Arabische Sufi (twirling). Joudeh is onder andere bekend van de indrukwekkende documentaire Dance or Die die in 2019 de prestigieuze Emmy Award won in de categorie Arts Programming. Hij zegt dat het optreden op het Songfestival het belangrijkste optreden uit zijn carrière gaat worden.

Dez Maarsen van is de nummer één op het gebied van BMX-flatland. Hij voert verrassende trucs uit met behulp van enkel een BMX-crossfiets. Volgens hem wordt het optreden ’poëtisch’. „Het gaat over personen van verschillende culturen die, ondanks hun diverse achtergronden, raakvlakken vinden. Het gaat over acceptatie.”

Dez Maarsen Ⓒ FOTO ISH Dance Collective - Sjoerd Derine