Slagter: ’Medewerkers MAX-hulplijn bedreigd na uitspraken van mij’

„Als ik op radio of bij OP1 iets zeg, dan staat de telefoonlijn van MAX roodgloeiend en worden onze mensen ook bedreigd. Het gaat helemaal los”, aldus Slagter. „En je kan er helemaal niets aan doen. De enige manier om dit soort dingen in te dammen, is zorgen dat je dat soort mensen uit de anonimiteit haalt.”

De omroepbaas pleit er ook voor dat sociale media harder optreden tegen dit soort excessen. „Het begint ermee dat je op Twitter niet meer onder een raar pseudoniem vanaf een je zolderkamer al je zooi kan lozen.” Slagter meldde niet hoe vaak medewerkers van de MAX-Luisterlijn worden bedreigd of verbaal belaagd en of de omroep aangifte doet bij dit soort gevallen.