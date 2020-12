Belang van kunst in Zes Uur Cultuur

Entertainment

Kemper: Scrooge Live fijne dagbesteding in saaie tijd

Voor de cast die zondagavond te zien is in Scrooge Live, de livevertolking van A Christmas Carol van Charles Dickens van Omroep MAX, kwam de klus op het juiste moment. In coronatijd is het fijn om met iets totaal anders bezig te zijn, vertellen Richard Kemper en Ron Brandsteder aan het ANP.