Zendaya jongste Emmy-winnares ooit

Ⓒ anp / hh

Hoewel ze behoorlijk wat competitie had, is het Zendaya gelukt om de Emmy Award voor Lead Actress In A Drama Series in de wacht te slepen. Ze won de prestigieuze prijs voor haar rol in de serie Euphoria. De 24-jarige actrice is hiermee de jongste winnares ooit in deze categorie. Dit meldt Deadline.