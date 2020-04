Zangeres Colbie Caillat en verloofde uit elkaar

„Dit is moeilijk voor ons om te delen, maar we willen eerlijk tegen jullie zijn”, schrijft Colbie in haar post. „Na tien geweldige jaren hebben Justin en ik onze relatie beëindigd. We zijn begonnen als beste vrienden en dat zullen we ook blijven. En we blijven samen muziek maken zoals we altijd hebben gedaan.”

De zangeres, die onder meer hits scoorde met Bubbly en Realize, maakte vijf jaar geleden bekend dat Justin haar ten huwelijk had gevraagd. De twee vormen sinds 2018, samen met een bevriend stel, de band Gone West.