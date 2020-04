Prins Philip (98) laat van zich horen tijdens coronacrisis

„Nu we Wereld Vaccinatieweek naderen, wil ik het cruciale en dringende werk erkennen dat velen doen om de pandemie aan te pakken”, schrijft Philip aan de mensen „die in de medische en wetenschappelijke beroepen, aan universiteiten en onderzoeksinstellingen zich inspannen en verenigen om ons te beschermen tegen Covid-19.”

„Namens iedereen onder ons die veilig is en thuisblijft, wil ik ook alle sleutelfiguren bedanken die ervoor zorgen dat de infrastructuur van ons leven blijft bestaan: het personeel en de vrijwilligers in de voedselproductie- en distributie, degenen die post- en bezorgdiensten in stand houden en degenen die ervoor zorgen dat ons afval wordt ingezameld.”

Philip, die momenteel met koningin Elizabeth in Windsor Castle verblijft, trok zich in mei 2017 terug uit het openbare leven en wordt sindsdien weinig in het openbaar gezien.