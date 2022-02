Catherine is ’broeds’: William houdt mij weg bij baby’s

„Ik word hier enorm broeds van”, geeft Catherine toe. „William maakt zich altijd een beetje zorgen als ik jonge kinderen ontmoet, omdat ik dan vaak thuiskom met de boodschap dat ik nog wel een kind aan onze familie wil toevoegen”, grapt ze.

William en Catherine hebben drie kinderen: George (8), Charlotte (6) en Louis (3).

Het bezoek van de hertogin houdt verband met haar werk voor The Royal Foundation Centre for Early Childhood, dat zich richt op de ontwikkeling van kinderen in hun jonge jaren. In het kindermuseum sprak ze onder meer met nieuwe ouders die meewerken aan het Understanding Your Baby-project, waarbij onder meer de gezondheid van mensen die voor het eerst ouder zijn geworden wordt gemonitord.