Radio 2 komt met doe-het-zelfpakket: thuis het Top 2000 café-gevoel

In het filmpje van de persconferentie waren de twee te zien achter spreekzuilen waar premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geregeld hun coronapersconferenties houden. Ze kondigden een „pakket aan maatregelen” aan. Dit pakket bestaat onder andere uit bierviltjes en vlaggen en een immens grote doe-het-zelf-poster, zodat je je woonkamer kan omtoveren tot thuiscafé.

Als je gestemd hebt, maak je kans op zo’n thuispakket. Ook is er vanaf 1 december een digitaal feestpakket beschikbaar voor alle luisteraars. De inhoud van het digitale thuispakket is nog niet bekend.

Ook kondigden Roodbeen en Kijk in de Vegte de stemweek aan, die dit jaar van 1 tot en met 7 december plaatsvindt. In oktober werd al bekend dat het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum wel weer wordt opgebouwd. De radiozender laat weten dat het nog niet duidelijk is of en zo ja hoeveel bezoekers ze daar kunnen ontvangen. Het café wordt al sinds 2010 jaarlijks neergezet. Meestal wordt de opbouw hiervan in november gedaan.