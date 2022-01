Giel Beelen reageert op Shambala-stennis

Giel Beelen „Ik had de intentie om andere mensen te helpen.” Ⓒ Annemieke van der Togt

Giel Beelen zegt de uitspraak van de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over het kruidenmengsel Shambala, dat de radio-dj tot voor kort aanbood op zijn website, te respecteren. Maar het was ’nooit zijn bedoeling om mensen kwaad te doen’, vertelt Beelen in zijn podcast Off The Record.