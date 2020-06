’Adele en Britse rapper zijn setje’

Fans zijn door het dolle heen en denken de ultieme aanwijzing gevonden te hebben dat de twee een stelletje zijn: rapper Skepta die reageert op een Instagrampost van de zangeres, waarop ze dezelfde jurk draagt als vier jaar geleden tijdens haar Glastonbury-optreden.

Skepta schreef: „Ik zie dat jij je eigen wachtwoord weer hebt.” De rapper refereert met deze opmerking naar een interview waarin Adele opbiechtte niet over de wachtwoorden van haar eigen socialmedia-accounts te beschikken, omdat haar management bang was dat ze iets stoms erop zou plaatsen. De zangeres reageert vervolgens flirterig met een knipoog-emoji en een hartje.

Ondertussen regent het reacties van haar volgers, die de reacties van Adele en Skepta liken. Ook wordt er volop gespeculeerd en schrijven sommigen: „Volgens mij hebben ze een relatie.”

Skepta en Adele zijn al langere tijd bevriend. Zelf vertelde hij in 2016 over aan ES Magazine: „Adele appt me regelmatig en ze weet me op mijn plek te zetten. Ze houdt me op de hoogte van hoe het gaat.”