Prins Charles promoot vakantie in eigen land voor Roemenen

„Voor mijzelf heeft Roemenië een heel speciaal plekje in mijn hart. Ik kan mijn voorouders helemaal terugvoeren tot Vlad Țepeș, wat misschien verklaart waarom er bij elk bezoek een deel van mij is dat zich thuis voelt”, aldus Charles. De wrede vijftiende-eeuwse vorst Vlad III van Walachije is bekend onder zijn veelzeggende bijnaam ’de spietser’ (Țepeș) vanwege de manier waarop hij tegenstanders aan de lans reeg. Een andere naam die voor Vlad wordt gebruikt is Dracula, naar de naam van zijn vader Dracul.

Charles toonde zich enthousiast over Roemenië. „In de loop der jaren sinds mijn eerste bezoek, meer dan 20 jaar geleden, heb ik zo veel leren kennen over Roemenië, haar unieke historische erfgoed, ongeëvenaarde biodiversiteit, haar uitgestrekte gemengde bossen en adembenemende natuurlijke landschappen. Er is er zoveel meer dat ik graag wil ontdekken. Roemenië is een verbazingwekkend divers land ”, aldus de prins van Wales.

Wortels herontdekken

Het coronavirus heeft voorlopig een halt toegeroepen aan het internationale reizen en dus roept Charles de Roemenen op om zelf hun land te verkennen, mede om de toerisme-industrie te redden. „Dit is het ideale moment om je wortels te herontdekken en opnieuw verbinding te maken met je erfgoed. Ik heb er alle vertrouwen in dat Roemenen die dat doen veel zullen vinden dat hen zal verrukken.”

Charles brengt bijna elk jaar enige tijd in Roemenië door. Hij heeft er ook een eigen residentie in Valea Zalanului, waar ook gasten kunnen overnachten wanneer hij er niet is.