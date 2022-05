Lee Towers zet penthouse te koop voor 1,8 miljoen euro

Columns & Opinie

’Hoe krijg ik die wet hair look van de sterren?’

De zomermaanden zijn in aantocht en dus duikt er een favoriet zomers kapsel op dat ook bij beroemdheden nogal in trek is: de wetlook. En dat ziet er misschien iets makkelijker uit dan dat het in werkelijkheid is. Vandaar de vraag van lezeres Adrienne (36): „Hoe krijg ik die wet hair look zoals de st...