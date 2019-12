Temptation-Rosanna: ’Voor mij voelde het als pure aanranding’

Volgens hen is het terecht dat RTL alle realityseries van de buis heeft gehaald vanwege de aanrandingen in De Villa. Rosanna: „Absoluut. Bij mij is eigenlijk net zoiets voorgevallen als in De Villa. Ik was tijdens Temptation Vips zo dronken dat ik in het bed van een van de andere meiden ben gaan liggen, met mijn bikini en hakken nog aan. Verleider Alex is toen met duidelijke bedoelingen tegen me aan komen liggen, terwijl iedereen wist dat ik hartstikke dronken was.” Volgens Rosanna hebben de makers van het programma verleider Alex niet tegengehouden en maakten ze er ’in de voice-over zelfs nog een grap over’.”

Ze vertelt dat het een geluk is dat ze toen ’een kwade dronk’ had, waardoor ze boos werd. „Voor mij voelde het als pure aanranding. Ik heb twee soorten van dronken zijn en het had dus ook heel anders kunnen uitpakken. Hij had me wel kunnen verkrachten.” Ze heeft er weinig vertrouwen in dat de makers in dat geval hadden ingegrepen en de beelden niet zouden uitzenden, laat ze in het blad weten.

Ook Niels heeft moeite gehad met die ervaring van zijn vriendin. „Ik ben blij dat er eindelijk eens serieus gekeken wordt naar dergelijk gedrag, want ik heb heel lang gezeten met wat er daar in die villa is gebeurd.”

’Seksueel getint spelletje’

Overigens stellen andere deelnemers van realityshows in Grazia dat zij géén nare ervaringen hadden. Zo zegt Esmee Ipema van Ex on the Bach All Stars: „De mensen van de productie sturen natuurlijk wel een beetje. Ze bepalen bijvoorbeeld met wie je op date gaat, maar uiteindelijk beslis je zelf wat je wel en niet wilt doen.” Ze vertelt ook dat er in hun geval altijd iemand aanwezig was om dingen te bespreken en dat ze ook in Nederland altijd iemand hadden die ze konden bellen. „Ik zou zo weer meedoen.”

Denzel Slager en de Vlaamse Aleksandra Jacobczyk, het stel dat de eerste editie van Love Island won, vindt dat dat programma niet te vergelijken is met de andere, omdat mensen daarin ’oprecht op zoek zijn naar liefde’. Aleksandra denkt dat ook een veel beperkter alcoholgebruik meespeelt. „Ik heb daar nergens last van gehad. Natuurlijk zat er weleens een seksueel getint spelletje tussen, maar ik heb het nooit als storend ervaren en ben voor mijn gevoel nergens in gepusht.”

Channah en Quentin Ⓒ Videoland / Tamara de Kruijff

Channah en Quentin, net als Niels en Rosanna deelnemers van Temptation Island Vips, stellen ook dat hun grenzen niet overschreden zijn. Toch zouden ze niet snel weer meedoen. Channah: „Ik zou wel willen omdat ik nu weet hoe het werkt. Maar voordat je het weet, word je weer gek gemaakt door het psychologische spelletje. Dus beter van niet.”