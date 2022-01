Dramatisch begin van 2022 voor Tineke Schouten

TV

Oekraïense cultuurminister dient klacht in na aflevering Emily in Paris

Een Oekraïense minister heeft een klacht ingediend bij Netflix over de populaire serie Emily in Paris. In het tweede seizoen komt er een Oekraïens personage voorbij dat een winkeldiefstal pleegt, wat volgens cultuurminister Oleksandr Tkachenko stereotyperend zou zijn.