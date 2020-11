Steven Brunswijk verlinkt om ’illegaal feest’ tijdens begrafenis moeder

„Gisteren ontving ik dit appje van de redactie van Omroep Brabant. Was het maar een feestje...”, schrijft Steven Brunswijk bij een screenshot van zijn gesprek met een redacteur van de zender. „Wij krijgen een mailtje van iemand die zegt dat jij nu in coronatijd een feestje geeft. Of je hebt een vijand of je woont in de straat bij een verrader. Welke optie kan ik omcirkelen?”, stuurde de redacteur naar hem om te checken wat er aan de hand was.

Nadat Brunswijk uitlegde toestemming te hebben voor het afscheid van zijn moeder, besloot de omroep er gelukkig niets mee te doen, maar het bericht deed hem naar eigen zeggen behoorlijk pijn. Hij benadrukt dat redacteur niets te verwijten valt, maar hij snapt niet waarom de tipgever direct de media heeft benaderd. „Waarom heeft deze persoon niet gewoon even aangebeld? Al had hij even door het raam gekeken, dan had hij of zij gezien dat mijn moeder prachtig opgebaard in mijn huiskamer lag. Waarom moet meteen weer de media ingeschakeld worden, zonder dat je alle feiten kent? En als je echt zo begaan bent met corona, waarom bel je dan niet de politie? Ik kan hier met mijn verstand niet bij”, vertelt hij aangedaan aan het AD.

Ode aan het leven

Wel begrijp hij hoe het idee van een feestje kan zijn ontstaan. ,,Een Surinaamse begrafenis is geen normale begrafenis. Het is een ode aan het leven, aan live-muziek. Voorafgaand aan de plechtigheid liepen er bij de rouwauto diverse trompetblazers rond. Het kan goed zijn dat deze persoon wat gehoord of gezien heeft.”

Brunswijk had echter toestemming voor het afscheid en was al een hele week bezig met de voorbereidingen zodat de maatregelen konden worden nageleefd. Zo moesten alle aanwezigen een registratieformulier invullen en waren er mondkapjes. De familieleden die vanuit Suriname kwamen hebben bovendien eerste allemaal een coronatest gedaan en er werd door iedereen 1,5 meter afstand gehouden. „Natuurlijk gaat er op een begrafenis, met al die hoog oplopende emoties, wel eens iets mis, maar onze familie heeft heel veel respect voor het kabinetsbeleid.”

De moeder van Steven Brunswijk liet op 3 november op 65-jarige leeftijd het leven.