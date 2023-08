Stalker CNN-ster Anderson Cooper moet de cel in

Tijdens de behandeling van de zaak bleek dat de 52-jarige stalker tussen augustus 2022 en december 2022 minstens vier keer aan de deur was geweest bij de nieuwslezer. Een aantal keer kwam hij zogenaamd een pakketje brengen en weigerde vervolgens om te vertrekken. Eenmaal trof hij Cooper daarbij in eigen persoon.

Cooper vroeg een straatverbod voor de man aan, maar dat mocht niet baten. Hurt bleef komen en werd op 15 december 2022 gearresteerd. De rechter veroordeelde hem uiteindelijk voor acht misdrijven, waaronder stalking, bedreiging en het overtreden van het straatverbod.

Voor Cooper is het de tweede keer dat hij de maken heeft met een stalker die daarvoor ook veroordeeld wordt. In 2014 werd een man uit Queens, die volhield dat hij verliefd was op Cooper, veroordeeld tot een jaar psychiatrische behandeling en vijf jaar proeftijd.