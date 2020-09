Sylvester STALLONE krijgt eindelijk zijn Oscar thuis

Ⓒ Getty Images

Drieënveertig jaar nadat SYLVESTER STALLONE een Oscar kreeg voor Rocky – zíjn film – kan hij het beeldje eindelijk thuis op de schoorsteen zetten. Als goede Italiaanse zoon schonk hij het als eerbetoon aan zijn moeder, de bij leven al legendarische JACKIE STALLONE. De toen net beginnende filmster kon niet vermoeden dat zij tot 2020 in leven zou blijven en nooit meer afstand wilde doen van de Oscar die een pontificale plek kreeg in haar huisje in Santa Monica.