Excuses Spaanse omroep na ’suggestieve berichtgeving’ prinses Leonor (15)

Veel kijkers reageerden woensdag gepikeerd toen in beeld de nieuwskop „Leonor verlaat Spanje, net als haar opa” in beeld kwam. De tekst, een verwijzing naar de vertrokken en in opspraak geraakte koning Juan Carlos, was ruim twee minuten in beeld toen het nieuws in het programma La Hora de La 1 werd besproken met een journalist.

Een woordvoerder van RTVE heeft volgens Spaanse media excuses aangeboden. Volgens de zegsvrouw is er een ’ernstige fout’ gemaakt en heeft dat onmiddellijke gevolgen voor de verantwoordelijken gehad.

Het Spaanse hof maakte dinsdag bekend dat prinses Leonor een tweejarige studie gaat volgen aan het Atlantic College in Wales. De troonopvolgster treedt daarmee in de voetsporen van koning Willem-Alexander, die er ook enige tijd studeerde.