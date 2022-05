Vader Meghan is vijf dagen na beroerte uit ziekenhuis ontslagen

Royals

Kroningsjurk Elizabeth tentoongesteld in Westminster Abbey

De jurk die koningin Elizabeth droeg tijdens haar kroning op 2 juni 1953 in Westminster Abbey wordt tentoongesteld. Het beroemde kledingstuk is van 7 juli tot en met 25 september te zien in een speciale jubileumtentoonstelling in Windsor Castle, maakte Buckingham Palace vrijdag bekend.